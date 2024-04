Elezioni europee, Marco Rizzo a Termoli con Democrazia Sovrana e Popolare

TERMOLI. Si avvicina il termine di presentazione delle candidature alle elezioni europee e tra le formazioni politiche che necessitano di raccogliere le firme c'è Democrazia Sovrana e Popolare, guidata da Marco Rizzo.

Domenica sera, 21 aprile, l'esponente nazionale ed ex parlamentare sarà a Termoli, alle 19, in via del Pero (zona artigianale) dove presso Arkdeko avvierà lo sprint delle sottoscrizioni. La componente locale di Democrazia Sovrana e Popolare invita i cittadini a compiere questo gesto di democrazia.