Candidato sindaco, Popolari e civici ‘scuotono’ la coalizione: “E’ ora di decidere”

CAMPOBASSO. “La decisione va presa e in fretta. E’ umanamente impossibile, al 17 aprile, di pensare di arrivare al 10 e all’11 maggio (giorni di presentazione delle liste, ndr) senza un candidato sindaco e senza un programma condiviso. Siamo pronti a convergere su un candidato di sintesi della coalizione o sul nome del sottoscritto. Purché si faccia in fretta e purché si creino le basi per vincere la competizione”.

Questo il messaggio lanciato da Salvatore Colagiovanni oggi pomeriggio in conferenza stampa. Un incontro che i Popolari hanno organizzato per dare una scossa al momento di impasse della coalizione e per fare in modo che gli errori del passato – la candidatura debole e cervellotica della ‘leghista’ Maria Domenica D’Alessandro – non siano più commessi.

Il partito di Vincenzo Niro, che è rappresentato a livello cittadino dal capogruppo Colagiovanni, ma che ha chiaramente fatto intendere di essere propenso anche ad appoggiare un altro candidato, purché forte, che faccia sintesi per il centrodestra cittadino, ha dunque deciso di uscire allo scoperto per una sorta di aut aut. Nelle prossime ore dovrà essere indicato un nome in grado di sostenere la dura competizione elettorale che si prospetta per andare ad amministrare il capoluogo regionale nei prossimo quinquennio. Saranno anni importanti per la città di Campobasso, che è ormai una città fantasma, senza prerogative, senza personalità, gestita nell’ordinarietà, senza idee: una città che si spopola e da cui i giovani sono costretti a emigrare.

“Aspetteremo le prossime ore per capire come muoverci. Vogliamo un nome in grado di unire la coalizione e dare alla città la svolta che merita” ha concluso Colagiovanni che, in conferenza stampa, è stato sostenuto, al tavolo, dai rappresentanti dei movimenti civici: due liste (oltre a quella dei Popolari) già pronte, rappresentate da Paolo Mancini e Maurizio Mitro.