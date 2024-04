«Non ci sono più le condizioni per restare nella Lega«, Ciarniello passa a Fratelli d'Italia

TERMOLI. Novità nel panorama politico locale, il presidente del Consiglio comunale, Annibale Ciarniello, ufficializza il suo passaggio dalla Lega a Fratelli d'Italia. Un ritorno, possiamo dire, poiché nella formazione meloniana c'era stata già l'adesione nell'ultima fase dell'amministrazione Di Brino.

«Dopo circa 6 anni, lascio la Lega Molise perché, mio malgrado, sono venute meno le condizioni e ho deciso di confluire nel partito Fratelli d'Italia.

Sono grato al coordinatore regionale Di Sandro e al coordinatore provinciale Sen. Della Porta per l’accoglienza che mi hanno riservato. M‘impegnerò alle prossime amministrative con serietà e lealtà per contribuire al successo di Fratelli d'Italia e della coalizione di centrodestra.

Sono convito come non mai che in questo momento cruciale la città di Termoli abbia bisogno di essere governata da un centrodestra forte e coeso a trazione Fratelli d'Italia.

Non possono mancare i ringraziamenti al partito Lega Salvini Premier».