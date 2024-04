Missione romana dem in due tempi: Giuditta, Scurti e Bontempo dialogano con Baruffi

TERMOLI. Missione in due step quella del Pd molisano, che ieri pomeriggio ha incontrato il responsabile nazionale enti locali della segreteria Schlein, Davide Baruffi, nel tentativo di dipanare l'intricata matassa della candidatura a sindaco del centrosinistra al comune di Termoli.

In Molise il paradosso è inversamente proporzionale: a Campobasso centrosinistra con candidatura partita da tempo, quella di Marialuisa Forte, e centrodestra balcanizzato; a Termoli caos nella coalizione progressista e sulla scelta di Nico Balice si attende solo che venta tirata fuori dalla naftalina.

Per questo, anche alla luce della "Voglia di Termoli" con cui Joe Mileti, candidato prima annunciato e poi ibernato dallo stesso centrosinistra, prosegue per la sua strada, incurante delle vicissitudini partitiche e politiche, il triunvirato composto dal segretario regionale Ovidio Bontempo, il segretario di federazione Oscar Scurti e il commissario di circolo Antonio Giuditta, si è recato ieri pomeriggio a Roma, dove però dovrà tornare anche domani. In corso un ragionamento per illustrare cosa stia avvenendo nella nostra città e nel Pd ai vari livelli.

Duplice spedizione, quella che sperano i vertici dem, potrà portare chiarezza, anche perché il tempo è sempre più tiranno, viste le prossime scadenze e in mezzo i ponti primaverili.