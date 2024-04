«Onorato di rappresentare la coalizione di centrodestra alle amministrative di Termoli»

TERMOLI. Prime dichiarazioni del candidato sindaco ufficiale del centrodestra, l'avvocato e assessore uscente all'Urbanistica, Nico Balice.

«Sono onorato di poter rappresentare la coalizione di centrodestra alle prossime amministrative di Termoli. Ringrazio il presidente Roberti e tutti i partiti della coalizione che a seguito di un sereno confronto sono confluiti sul mio nome. A breve inizieremo la nostra campagna elettorale, anche se a onor del vero siamo al lavoro già da tempo. Inoltre, colgo l’occasione per ringraziare il vice sindaco reggente Vincenzo Ferrazzano, per il prezioso compito svolto in questa fase assieme alla Giunta e a tutta la maggioranza».

Infine, in riferimento alla nota con cui sono stati annunciati i candidati sindaci della coalizione di centrodestra, Aldo De Benedittis (Campobasso) e Nico Balice (Termoli), si comunica che, per impegni in Commissione al Senato della Repubblica del Sen. Claudio Lotito, la conferenza stampa di presentazione dei due candidati sindaci è posticipata alle ore 15:30, sempre al Centrum Palace, in via G.B. Vico a Campobasso.