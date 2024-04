Forza Italia Giovani plaude alla scelta di Balice: “L’uomo giusto al momento giusto”

TERMOLI. Candidatura dai colori azzurri quella di Nico Balice, candidato sindaco di Termoli e Forza Italia Giovani dice: “L’uomo giusto al momento giusto”.

«Nico Balice è il nuovo candidato sindaco del Centrodestra per la città di Termoli in quota Forza Italia. attuale assessore all’Urbanistica del medesimo Comune, già consigliere della massima assise civica, Balice è conosciuto per la sua vicinanza e massima disponibilità nei confronti dell’intera cittadinanza.

Dopo un lungo periodo di riserbo della coalizione per decidere i due candidati alla guida della cittadina adriatica e del capoluogo, Campobasso, Forza Italia Giovani Molise esprime soddisfazione attraverso il Coordinatore Regionale, Liberato Matticoli, che dichiara: “Nico Balice rappresenta l'uomo giusto al momento giusto. È un uomo di equilibrio che saprà bene incarnare i valori fondamentali di Forza Italia”.

A completare il sostegno, Nicola Di Toro, Portavoce regionale di Forza Italia Giovani Molise, ha aggiunto: "Balice è un uomo vicino ai suoi cittadini, sempre disponibile e competente nelle mansioni da portare a termine. È l'uomo giusto per il Comune di Termoli".