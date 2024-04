Verso il Bilancio 2024 della Regione Molise: audizioni a Palazzo D'Aimmo

CAMPOBASSO. Nell’ambito della sessione di bilancio, la Prima Commissione, presieduta dal suo Presidente, Roberto Di Pardo, ha svolto nella mattinata di ieri le prima delle tre audizioni previste per approfondire gli aspetti dei diversi documenti (il Documento di Economia e Finanza per il triennio 2024/2026, la proposta di legge n. 21, concernente, “Bilancio di Previsione della Regione Molise 2024-2026”, la proposta di legge n. 22, concernente, “Legge di stabilità regionale 2024”, proposti dalla Giunta regionale e il Bilancio di previsione pluriennale del Consiglio regionale per gli esercizi finanziari 2024-2026, proposto dall’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea), facenti parte della Manovra di bilancio 2024 all’esame dell’organo consiliare.

Come ha evidenziato il Presidente Di Pardo, l’audizione di oggi con i vertici delle strutture della Giunta regionale, l’assessore al Bilancio, Gianluca Cefaratti, il Direttore generale della Giunta regionale, Domenico Nucci, e il Direttore del Servizio bilancio, Tonio Ferocino, e del Consiglio regionale, il Presidente Quintino Pallante, il segretario generale Iocca, il direttore del Servizio bilancio, Gabriella Santoro, è utile ai Commissari e a tutti i Consiglieri che hanno inteso partecipare ai lavori della Commissione, per conoscere meglio i diversi aspetti degli atti legislativi amministrativi in valutazione, consentendo anche, se del caso, di porre domande agli interlocutori per avere opportuni chiarimenti su specifici punti.

I Commissari hanno rivolto agli esponenti politici e tecnici della Giunta e del Consiglio regionale domande sulla strutturazione dei diversi documenti di bilancio in esame, svolgendo anche considerazioni in merito alle risultanze della recente udienza della Corte dei Conti inerente il giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione Molise 2020. Gli interlocutori dell’Esecutivo e dell’Assemblea hanno quindi illustrato le strategie dei diversi atti redatti e posti alla valutazione della Commissione e dell’Assemblea, non mancando di fornire risposte circa le diverse questioni sollevate.

Si è svolta nel pomeriggio di ieri, poi, la seconda audizione della prima Commissione, presieduta dal suo presidente Roberto Di Pardo, nell’ambito dell’esame dei documenti della Manovra di Bilancio 2024 (il Documento di Economia e Finanza per il triennio 2024/2026, la proposta di legge n. 21, concernente, “Bilancio di Previsione della Regione Molise 2024-2026”, la proposta di legge n. 22, concernente, “Legge di stabilità regionale 2024”, proposti dalla Giunta regionale e il Bilancio di previsione pluriennale del Consiglio regionale per gli esercizi finanziari 2024-2026, proposto dall’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea) con le organizzazioni sindacali, gli Enti sub regionali, le società partecipate, le Comunità Montane ed altri organismi istituzionali e di garanzia.

L’assessore al Bilancio, Gianluca Cefaratti, ha illustrato i documenti della Manovra, evidenziando lo stato dei conti regionali e le strategie delineate per attivare le varie politiche di risanamento e di sviluppo che l’Esecutivo ha definito.

Sono seguiti gli interventi dei rappresentanti dei sindacati, delle Comunità Montane, degli enti sub regionali (IREAMO), della Consigliera di Parità, dell’Associazione ex Consiglieri regionali e di Funivie Molise, che hanno svolto delle considerazioni e posto delle domande all’Assessore Cefaratti, che ha fornito opportuna risposta in merito.

