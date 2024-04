Il gruppo della Lega difende Marone e contrattacca: «Dell'addio di Ciarniello non si è accorto nessuno»

TERMOLI. Bruno Fraraccio, Pino Nuozzi e Antonio Selvaggio a difesa di Michele Marone, dopo l'attacco subito dall'europarlamentare Massimo Casanova.

“In riferimento alle dichiarazioni dell'On. Massimo Casanova, come Gruppo Consiliare Lega del Comune di Termoli, insieme a tutti i militanti della Lega, ci troviamo costretti a replicare a tali affermazioni, mostrando vicinanza sostegno e piena condivisione delle azioni politiche del nostro segretario di partito, Michele Marone.

Ci preme sottolineare come dell'addio del consigliere in questione non se ne sia accorto nessuno.

Sarebbe opportuno chiedersi, in primis, quale sia il sentimento di appartenenza ad un partito.

Infatti, il consigliere chiamato in causa dall'On. Casanova ha lasciato cinque anni fa Fratelli d'Italia per approdare nella Lega, partito che ha consentito e garantito allo stesso consigliere, pur non essendo il primo degli eletti della lista, di poter svolgere il ruolo di Presidente del Consiglio Comunale.

Il consigliere comunale in questione, in cinque anni, non si è mai impegnato a far crescere il nostro partito, così come non vi è traccia della sua partecipazione alle varie attività politiche: campagna tesseramento, gazebo, iniziative locali e nazionali, come gli appuntamenti di partito a Roma, Pontida ecc.

Il consigliere aveva già maturato il suo cambio di casacca qualche mese fa ed è stato evidente nel corso della tornata elettorale alla Provincia di Campobasso, non votando il candidato della Lega, che nonostante tutto è risultato ugualmente eletto con grande consenso.

Avremmo volentieri fatto a meno di dare visibilità a tali fatti e circostanze, pertanto ci auguriamo che il ritorno del figliol prodigo in Fratelli d'Italia ne valga almeno un vitello”.