Niro: "De Benedittis e Balice candidati forti e di spessore, ideali per la coalizione"

CAMPOBASSO. “La coalizione di centrodestra esprime due candidati di sintesi ideali, in grado di apportare un solido contributo in termini di slancio ed esperienza politica. Saremo in lizza con uomini di spessore e preparati, professionisti che sentono forte il desiderio di contribuire alla crescita di due città importanti e strategiche per la regione.

Il confronto tra i partiti è stato intenso e collaborativo. Ritengo che la scelta sia stata fatta correttamente e, soprattutto, nell’esclusivo interesse della collettività. Ringrazio il capogruppo dei Popolati a palazzo San Giorgio, Salvatore Colagiovanni, che ha fatto un passo di lato per mantenere la coalizione compatta e più forte sotto tutti i punti di vista.

I Popolari per l’Italia sosterranno con forza il candidato Aldo De Benedittis con l’obiettivo di vincere per poi segnare la strada del rinnovamento di una città che mostra i segni del tempo e tanti, tanti problemi. Unione, determinazione, programmazione e un nuovo esecutivo per una governance finalmente all’altezza: Campobasso può svoltare solo in questo modo.

Il centrodestra correrà unito, come ha sempre fatto, anche a Termoli, forte di un candidato a primo cittadino che saprà proseguire il percorso avviato con successo insieme con il suo predecessore, ora presidente della Regione, Francesco Roberti. In bocca al lupo a Nico, ad Aldo e ai tantissimi aspiranti consiglieri che andranno a comporre le nostre liste a Campobasso e Termoli.

Quanto ai consiglieri ancora operativi di entrambe le amministrazioni a loro va tutta la mia stima e un sentito ringraziamento per la lealtà, il senso di appartenenza e il grande lavoro svolto.

Dopo le politiche, le regionali e le elezioni alle Province di Campobasso e Isernia non interromperemo il ciclo della nostra 'filiera istituzionale'. Siamo già sul campo per giocare una nuova importante partita".

Così il Segretario regionale dei Popolari per l’Italia, Vincenzo Niro, a margine della conferenza stampa di presentazione dei due candidati sindaco di centrodestra al Comune di Campobasso e al Comune di Termoli.