Verdi-Sinistra e Movimenti civici a Pd e M5S: non c'è più tempo, subito un tavolo per scegliere il candidato sindaco

TERMOLI. Quasi come un tentativo disperato di ricomporre un campo largo in frantumi, partita ieri sera la richiesta di moral suasion politica rivolta ai vertici nazionali e locali di Pd e M5S di convocare con urgenza un tavolo politico per sciogliere il nodo e scegliere il candidato sindaco più condiviso possibile del centrosinistra.

«In considerazione delle notizie di stampa, che hanno trovato conferma nell’interlocuzione informale con vostri esponenti locali, della volontà degli organismi nazionali dei vostri partiti di riconsiderare l’indicazione del candidato sindaco di Termoli precedentemente avanzata; in considerazione della volontà manifestata di allargare il perimetro della coalizione alternativa al centrodestra anche ai partiti ed alle forze civiche che rappresentiamo; chiediamo la convocazione urgentissima ad horas di un tavolo di lavoro politico, con l’obiettivo di individuare un candidato sindaco unitario.

Consapevoli dell’urgenza di offrire alla città di Termoli e ai suoi cittadini una proposta solida e pronta ad entrare immediatamente nel cuore della sfida elettorale, fin d’ora dichiariamo la nostra disponibilità a verificare l’opportunità di scegliere il candidato sindaco di Termoli anche fra profili politici espressione dei vostri partiti e movimenti civici», richiesta firmata da Alleanza Verdi e Sinistra e Movimenti civici, anche se non ne vengono indicati quali.