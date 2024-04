Il Pd torna in rotta su Roma, i candidati sindaci viaggiano sui social

TERMOLI. I candidati sindaci scesi ufficialmente in campo per ora, ossia Joe Mileti (Voglia di Termoli) e Nico Balice (centrodestra) ormai viaggiano sui social, mentre il Pd è costretto, si fa per dire, a tornare sì a Roma, ma non per un confronto decisivo, piuttosto per prendere parte alla direzione nazionale che ha ufficializzato le candidature alle elezioni europee, compresa quella della segretaria Elly Schlein.

Insomma, i giorni passano e ormai resta poco tempo, l'ultima decade di aprile e poi la prima di maggio, prima del gong della presentazione delle candidature, ma dove andrà il simbolo dem alle elezioni amministrative?

Nella capitale si è recato il segretario regionale Ovidio Bontempo, per la seconda volta in 5 giorni (dopo l'incontro di mercoledì scorso col responsabile nazionale degli enti locali, Davide Baruffi), che avrebbe dovuto ascoltarlo assieme ai compagni di viaggio Oscar Scurti e Antonio Giuditta, per chiudere il ragionamento termolese, ma così non è stato, e l'aspettando Baruffi si è mostrato un gerundio senza tempo. Così, chi ha sciolto le riserve ormai ha vantaggi sensibili in termini di comunicazione, ma cosa accadrà nei prossimi giorni?

Il nodo è proprio la concessione del simbolo accanto a una candidatura di coalizione, che possa recuperare il Movimento 5 Stelle, insomma, due mesi "persi" nel dialogo a elastico, portato avanti strappando le posizioni locali e quelle nazionali. Per ora resta tutto nel limbo. Tranne ipotesi di proposte singole, come quelle che vedrebbero candidarsi autonomamente pezzi di un campo largo sempre più stretto.