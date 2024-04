Salario minimo comunale e città universitaria, Capecce: il mio impegno non vada disperso

Andrea Piero Capecce e l'impegno costante nell'assise civica

TERMOLI. Non riuscirà a essere calendarizzata, ma delle nove mozioni presentate da Andrea Piero Capecce e che non saranno discusse in Consiglio comunale (su 17 complessive, in pochi mesi, essendo entrato nel settembre scorso a seguito della scomparsa di Nick Di Michele), merita un approfondimento quella sul salario minimo comunale, basato sulla consapevolezza dell'importanza di garantire condizioni di lavoro dignitose per tutti i lavoratori. «E’ principio stabilito dalla Costituzione della Repubblica Italiana all’art. 36 che “il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e la qualità del lavoro ed in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé ed alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”.

«La motivazione addotta dalla presidenza della non calendarizzazione di 9 mozioni è la mancanza di tempo, ovvero non si può impegnare la giunta per raggiungere gli obiettivi descritti al loro interno considerato il poco tempo a disposizione rimaste – spiega Capecce - accetto e rispetto la suddetta motivazione, però, secondo me, si poteva tranquillamente provare a calendarizzarle per il prossimo consiglio comunale di fine aprile e discuterle comunque in assise e vedere se qualcosa poteva essere approvato o meno. Alcune di queste riguardano la sicurezza stradale (viale san francesco, anche se probabilmente qualcosa si sta lavorando in merito), altre la bonifica di pozzo dolce, altre il salario minimo comunale per tutelare i lavoratori stagionali estivi e consentire loro questa estate di prendere un salario più dignitoso. Faccio mea culpa per non averle calendarizzate quasi tutte il primo giorno, non volevo sembrare arrogante e ho scaglionato/frazionato le proposte. Errore di inesperienza. Tutte le mozioni: Trasporto urbano notturno (discussa in consiglio, inviata in commissione, mai calendarizzata in commissione ovvero discussa sommariamente senza una calendarizzazione effettiva come ordine del giorno). Recinzione eco-parco a sicurezza dei bambini, via madonna delle grazie/via panama (approvata dal consiglio, recinzione però non ancora installata). Calcio a 5 presso il PalAirino (discussa in commissione come in consiglio, bocciata – ma con la promessa che la struttura del PalAirino sarà disponibile anche per il calcio a 5). Termoli città universitaria (discussa in consiglio, approvata). Pnrr Ospedale san Timoteo (discussa in consiglio, ritirata per incompetenza). Studio tematica affitti/Piano di edilizia pubblica popolare (non calendarizzata per mancanza di tempo). Rotonde in via America (discussa in consiglio, bocciata). Sopralluoghi in via Brasile, via Ancona, via Pilla, via Lissa (discussa in consiglio, ritirata per relazione esaustiva e di pronto intervento del sindaco). Rifacimento coi fondi pnrr /europei della passeggiata che porta sino al faro verde (non calendarizzata per mancanza di tempo ed incompetenza). Rotonda via Torino-via Catania (discussa in consiglio, approvata). Termoli promotrice della buona retribuzione e sicurezza sul lavoro (non calendarizzata per mancanza di tempo). Accesso ai fondi pnrr per rinnovo parco autobus e abbattimento barriere architettoniche (non calendarizzata per mancanza di tempo). Installazione giochi per bambini in piazza monumento-vittorio veneto (non calendarizzata per mancanza di tempo). Istituzione Sportello Europa per i bandi europei (non calendarizzata per mancanza di tempo). Dossi rialzati in viale San Francesco (non calendarizzata per mancanza di tempo). Bonifica Pozzo Dolce (non calendarizzata per mancanza di tempo). Salario minimo comunale (non calendarizzata per mancanza di tempo). (Questa mozione sul salario minimo comunale è stata anche controfirmata dalla consigliera Stumpo).