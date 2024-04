Europee, Stefano Bandecchi fa tappa a Termoli

TERMOLI. Sabato 27 aprile si terrà la conferenza stampa di presentazione del candidato alle Europee di Alternativa popolare Stefano Bandecchi, alle ore 16:15 presso il Grand Hotel Rinascimento di Campobasso.

Il 27 e 28 aprile Stefano Bandecchi, segretario Nazionale di Alternativa Popolare, sarà in Molise per incontrare sostenitori, cittadini e imprese del territorio. Il Segretario Nazionale di Alternativa Popolare e Sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, impegnato nel suo tour elettorale per le Europee che si terranno l’8 e il 9 giugno 2024, farà tappa in Molise con il suo camper, di seguito il programma previsto.

Il 27 APRILE:

a Isernia ore 9:30 mercato in P.zza A. D’Isernia;

ore 9:30 mercato in P.zza A. D’Isernia; a Bojano ore 11:00 mercato in Corso Amatuzio;

ore 11:00 mercato in Corso Amatuzio; a Campobasso ore 12:30 mercato in Via Veneto, ore 14:00 C. Commerciali in C.da Colle delle Api, ore 16:15 conferenza stampa al Grand Hotel Rinascimento in Via Labanca ;

ore 12:30 mercato in Via Veneto, ore 14:00 C. Commerciali in C.da Colle delle Api, ; a Termoli ore 18:45 passeggiata per il Corso Nazionale.

Il 28 APRILE:

a Campobasso ore 10:00 mercato fine mese alla Zona Industriale e ore 12:15 passeggiata per il Corso V. Emanuele.

Il Coordinatore Regionale del Molise, Roberto De Angelis, accompagnerà il Segretario Bandecchi durante il suo viaggio nel territorio molisano, per informazioni e contatti sul territorio tel.:3928495555.