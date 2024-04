«La candidatura a sindaco di Nico Balice è pienamente sostenuta dalla Lega»

TERMOLI. La Lega sottolinea la piena convinzione e il sostegno assoluto alla candidatura a sindaco di Nico Balice.

«La candidatura a sindaco di Nico Balice è pienamente sostenuta dalla Lega». Lo affermano il Commissario regionale della Lega Molise Michele Marone nonché il Commissario provinciale di Campobasso Alberto Tramontano, che ribadiscono il massimo sostegno del partito che a livello nazionale fa capo a Matteo Salvini.

“L’indicazione di Nico Balice per la candidatura a sindaco del Comune di Termoli è arrivata dopo una attenta riflessione fatta all’interno della nostra coalizione. Professionista e collega, Nico Balice è anche un amico di vecchia data.

Personalmente e come Lega Molise, siamo orgogliosi di sostenere una persona della società termolese ben voluta da tutti. L’avvocato Nico Balice ha iniziato il suo percorso politico con l’elezione a consigliere comunale cinque anni fa quando fu eletto Sindaco Francesco Roberti. Con il passaggio di Roberti alla presidenza della Regione, Nico Balice è diventato anche assessore all’Urbanistica evidenziando fin da subito una buona attitudine con la materia amministrativa. La coalizione di centrodestra ha ritenuto di fare sintesi sul suo profilo per continuare il cammino che abbiamo avviato cinque anni or sono proprio a Termoli.

La persona giusta non per voltare pagina ma per continuare a tracciare un percorso che, come Lega, ci vedrà protagonisti al suo fianco. A nome della Lega, non possiamo che augurare il più sentito in bocca al lupo per questa campagna elettorale a Nico Balice consapevole del fatto che sarà il prossimo Sindaco di Termoli. La Lega è pronta a dire la sua come ha sempre fatto, siamo parte integrante e sostanziale della nostra coalizione e a Termoli faremo di tutto per far confermare il centrodestra con Nico Balice, sindaco e con un ottimo risultato per il nostro partito”.