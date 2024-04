Roberti: la delibera del Cipess ultimo tassello del percorso virtuoso Governo-Regione

CAMPOBASSO. Il presidente della Giunta regionale del Molise, Francesco Roberti, commenta la delibera del Cipess, «che ha rappresentato l’ultimo tassello dell’iter con cui, dal Governo, arriveranno in Molise più di 407 milioni di euro (oltre ai 37 milioni già assegnati in anticipazione), relativi all’Accordo per lo Sviluppo e la Coesione firmato, lo scorso 25 marzo, dal Governo e dalla Regione Molise, in occasione della visita, a Campobasso, della Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni.

Attendevamo il parere favorevole del Cipess per iniziare a dare forma e concretezza alla programmazione degli interventi del Fondo per la Sviluppo e la Coesione 2021-2027, che come abbiamo già avuto modo di illustrare nelle scorse settimane rappresentano il volano di sviluppo della nostra Regione, insieme a tutte le altre attività e finanziamenti che abbiamo in cantiere.

L’avvio di progetti, iniziative, opere e interventi strategici programmati, infatti, è di fondamentale importanza per la ricaduta degli stessi sul territorio, in favore delle comunità, delle imprese, delle politiche economiche, lavorative, sociali, imprenditoriali, turistiche e sportive della nostra regione.

Nella programmazione sono previsti interventi strategici in termini di crescita, digitalizzazione, tecnologia, competitività, energia, ambiente, risorse naturali, cultura, trasporti, riqualificazione urbana, ricerca, innovazione, sociale, salute e capacità amministrativa.

La delibera del Cipess conferirà titolo per l’iscrizione delle risorse nel bilancio della Regione Molise. Le strutture regionali, che già hanno lavorato con solerzia per la programmazione, ora potranno dare il via alla fase esecutiva della programmazione, che porterà ai risultati e agli obiettivi che ci siamo prefissati».