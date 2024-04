Marialuisa Di Labbio candidata sindaco di SiAmo Campomarino

CAMPOMARINO. SìAmo Campomarino candida Marialuisa Di Labbio alla carica di sindaco per le elezioni comunali di giugno che interesseranno anche il comune adriatico di origine arbereshe.

La lista civica, che sarà presentata nei prossimi giorni alla comunità di Campomarino nella sua interezza, è il risultato del lavoro di un gruppo politico, ispirato ai principi della trasparenza e della partecipazione, si presenta quindi all'elettorato con una proposta politica che vuole unire e non dividere.

Un’Amministrazione capace di dialogare e rinsaldare i legami con i cittadini e con il proprio territorio, in grado di fare sintesi tra diverse esperienze e sensibilità da cui provengono i vari partecipanti e sostenitori, un’esperienza in cui il Noi prevale sull’Io, la competenza e la dedizione alla Comunità ha la meglio sull’approssimazione e gli interessi dei singoli o dei gruppi, lo stesso programma elettorale trova in questi principi la sua ragion d’essere.

Tra le priorità politiche, la necessità di ridare voce alla cittadinanza, valorizzare il nostro territorio impiegando ogni opportunità finanziaria, anche attraverso l’accesso ai fondi strutturali europei e regionali per potenziare le infrastrutture e i servizi da rendere fruibili alla cittadinanza.

La scelta del candidato sindaco, avvenuta in modo collegiale e democratico come funzione di servizio alla collettività, può dirsi con soddisfazione essere andata oltre il concetto della differenza di genere, quale soluzione per agevolare la partecipazione delle donne alla vita pubblica.

Marialuisa Di Labbio è il candidato che meglio rappresenta i valori che animano il nostro impegno per Campomarino.

SìAmo Campomarino