«Grazie Termoli, è un sogno che si realizza», l'entusiasmo del candidato sindaco Nico Balice

TERMOLI. Sette liste, 40 minuti di interventi, centinaia di persone, numeri che danno la “cifra” della macchina infernale messa in campo dal centrodestra, che seppur solo la scorsa settimana ufficialmente ha varato la coalizione battente bandiera giallorossa con Nico Balice, quella presente questa sera nella sede di Corso Umberto, da tempo sta lavorando all’armata con cui intende difendere il Castello, o meglio il municipio che lo guarda un po’ di sbieco da piazza Sant’Antonio.





Questioni di geopolitica, quelle che la coalizione uscente ha saputo mantenere in equilibrio e non è affatto facile, com’è possibile immaginare, specie dove il piatto è ricco, viste le libagioni delle ultime campagne elettorali.





Taglio del nastro avvenuto in una bolgia, ci ricorda quello delle elezioni regionali e così, è un sogno che si realizza, quello di Nico Balice di mettersi al servizio della città, con la forza data da uno schieramento imponente, di candidati e sostenitori e la regia del governatore Francesco Roberti, che ha lasciato nelle sue mani il testimone per confermare il sindaco di centrodestra a Termoli.





Un bagno di folla quello del debutto nella sede di corso Umberto, rivelatasi sin troppo stretta per il numero di persone intervenute, battezzato dai coordinatori regionali della coalizione e dai parlamentari Lorenzo Cesa e Costanzo Della Porta.

Palpabile l’entusiasmo di un’armata con sette liste pronta a non fare prigionieri per ottenere la vittoria nelle urne e blindare così, in continuità, la filiera istituzionale. Lo stesso Roberti ha invitato ad agire col cuore, per il bene dei cittadini, invitando ad andare casa per casa.





L’ascolto e il dialogo, ribaditi dal candidato sindaco Balice, con tutti, categorie, famiglie e persone, per continuare a riscattare una Termoli che avevano ereditato spenta e in difficoltà che l’impegno profuso ha permesso di superare anche il dramma del periodo Covid.





C’è convinzione, voglia di fare, anche se quando si vince da tempo, è più facile che cercare di invertire la tendenza, le urne saranno depositarie della verità, anche questa volta. Ma il centrodestra il guanto di sfida lo lancia consapevole della sua compattezza, sensazione suffragata nelle parole di Covetta, Vincenzo Niro, Fabio Cofelice, Filoteo Di Sandro, Teresio di Pietro, Michele Marone, Costanzo Della Porta e Lorenzo Cesa, dello stesso Roberti e di Balice.

