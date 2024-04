Storia e futuro della città, al via tavoli tematici per chi ha ‘Voglia di Termoli’

TERMOLI. Termoli, la sua storia e il suo futuro, al via tavoli tematici per chi ha ‘Voglia di Termoli’.

Domani sera, sabato 27 aprile, alle ore 19, nella sede del candidato sindaco Joe Mileti, si terrà il primo di una serie di incontri tematici dedicati alla città di Termoli. Il primo incontro vedrà come protagonista un termolese doc, Giuseppe La Porta giovane innamorato della nostra città e della sua storia.

Sono noti a tutti i suoi scatti che ritraggono Termoli nella luce della sua bellezza e con le sue ombre, con i luoghi simbolo della sua identità e con le aree colpite dal degrado.

“Apriamo la nostra sede ai giovani - spiega il candidato Mileti - e soprattutto ai giovani che hanno Termoli nel cuore e nella mente idee per migliorarla. Tanti di loro hanno studiato fuori e vogliono dare il loro contributo per cambiare la città e migliorarne la qualità della vita. Ben venga il confronto con loro, con chiunque vorrà sedersi ad ascoltare questi ragazzi straordinari e chi vorrà lavorare insieme a loro, insieme a noi per scrivere il futuro di Termoli”.

Gli incontri sono aperti a tutti i cittadini.