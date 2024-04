Palazzo D'Aimmo approva anche il Bilancio di previsione

CAMPOBASSO. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza (13 voti favorevoli, 5 contrari) la proposta di legge regionale n. 21, di iniziativa della Giunta regionale, concernente "Bilancio di previsione della Regione Molise 2024-2026".

Ha illustrato all’Aula il Documento il Presidente della Prima Commissione, che ha licenziato con parere positivo, Roberto Di Pardo, sono seguiti gli interventi per dichiarazione di voto dei Consiglieri Roberto Gravina, Alessandra Salvatore, Andrea Greco, Angelo Primiani e dell’Assessore al Bilancio Gianluca Cefaratti.

Il contesto in cui si inserisce il Bilancio di previsione vede l’Ente regione aver operato per i primi quattro mesi del 2024 in esercizio provvisorio, approvato con legge regionale n. 8 del 21 dicembre 2023.

L’articolato, quindi, evidenzia che:

per l'esercizio finanziario 2024 sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 2.111.365.163,84 e di cassa per euro 2.922.977.445,89 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge;

per l'esercizio finanziario 2025 sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 1.965.782.337,01 e spese di competenza per euro 1.965.782.337,01 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge;

per l'esercizio finanziario 2026 sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 1.921.051.871,32 e spese di competenza per euro 1.921.051.871,32 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

Viene ancora previsto che le risorse per il finanziamento del Sistema Sanitario Regionale per il 2024 ammontano ad euro 829.702.560,53.

Il Relatore ha poi sottolineato come il disavanzo dell’esercizio finanziario 2022 sia stato pari a 562.612.396,20 milioni di euro, mentre con il bilancio 2023 sono stati coperti 41.919.094,96 milioni di euro; alla fine del 2026, il disavanzo della Regione Molise, sarà pari a 425.515.714,13 milioni di euro.

Di Pardo, infine, ha rilevato come le entrate regionali risentano complessivamente dell’applicazione progressiva dei principi in materia di armonizzazione contabile dei bilanci prevista dal D.lgs. n. 118/2011, registrando negli ultimi anni una tendenza di diminuzione tant’è che è stato necessario ricorrere al contributo dello Stato nonché all’aumento dell’addizionale regionale all’Irpef di cui alla Legge regionale n.5/2023.

Pertanto -ha concluso- la gestione diretta dei tributi regionali, si proseguirà nell’attività di lotta all’evasione in un contesto di cooperazione con soggetti pubblici quali Aci, per quel che concerne la tassa automobilistica regionale, oltre che con soggetti privati, affidatari delle attività di accertamento e riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra-tributarie regionali, nonché delle attività di reportistica e di rendicontazione dei flussi relativi ai gettiti tributari della platea contribuente regionale.