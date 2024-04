"Il Bilancio frutto di condivisione e un dialogo costruttivo"

CAMPOBASSO. «Il Bilancio frutto di condivisione e un dialogo costruttivo», così il consigliere regionale Fabio Cofelice (Noi Moderati) dopo l'approvazione del Def e del Bilancio di previsione pluriennale

«È stato un lavoro di condivisione e unità d'intenti», questo quanto dichiarato dal consigliere regionale di 'Noi Moderati' Fabio Cofelice sulla Manovra di bilancio, dopo che il Consiglio regionale del Molise ha approvato a maggioranza il Def e il Bilancio di previsione pluriennale. «Grazie al Documento programmatico 2024-2026 abbiamo potuto fissare gli obiettivi e i percorsi da intraprendere per procedere ad un cambio di passo necessario per il rilancio del Molise. I settori sui quali intervenire sono quelli strategici per la nostra regione a partire dal comparto sanitario a quelli che interessano tutti i comparti vitali per la nostra economia.

Così i diversi programmi di finanziamento avranno l'obiettivo chiaro di rilanciare l'economia regionale e porre le basi per potere progettare e pianificare investimenti futuri senza dimenticare i fondi del Pnrr Molise e i Fondi europei che potranno fornire un contributo significativo. In sostanza – così il Consigliere Cofelice – abbiamo lavorato per quelle che sono delle scelte programmatiche importanti e che sopratutto sono state frutto di una condivisione in maggioranza dopo un dialogo costruttivo con il mondo dell'associazionismo».