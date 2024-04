La segretaria di circolo dem di Guglionesi Annamaria Becci candidata alle Europee

GUGLIONESI. C'è una candidatura made in basso Molise, o meglio made in Guglionesi, nella lista della circoscrizione Sud in seno al Partito Democratico.

Si tratta di Annamaria Becci, segretaria di circolo dem, eletta poche settimane fa in questo ruolo proprio a Guglionesi. Un'avventura che la vedrà candidata alle europee dell'8 e 9 giugno assieme a Lucia Annunziata, Antonio Decaro, Pina Picierno, Sandro Ruotolo, Jasmine Cristallo, Shadi Alizadeh, Giuseppina Paterna, Francesco Forte, Luigi Tassone, Lello Topo e Francesco Todisco.