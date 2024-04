Democrazia Sovrana e Popolare in piazza per raccogliere le firme

TERMOLI. Dopo il debutto di domenica scorsa nella sede di ArkDeko, azienda della zona artigianale, che ha visto la presenza di Marco Rizzo e Francesco Toscano, giungono in piazza Monumento, dalla sera del 25 al 30 aprile, i banchetti di raccolta firme di Democrazia Sovrana e Popolare. L’iniziativa si chiama “Destinazione Molise”, così viene diffusa sui social dal consigliere comunale di Lucera Davide Colucci, coordinatore regionale di Dsp sia in Puglia che nel Molise.

«Saremo a Termoli fino al 30 col gazebo Dsp ma non dimenticheremo certamente il resto della regione, già toccata da diverse settimane. Infatti grazie all’amico Marco Cervino allenatore dei portieri dei lupi del Campobasso calcio chiederemo anche un supporto democratico di partecipazione alle prossime elezioni europee dell’8 e 9 giugno, nonché ai 145 lucerini residenti a Campomarino lido, e a quelli termolesi, oltre ai residenti per questo ponte, dove i nostri leader saranno impegnati, Marco Rizzo nella sottoscrizione dei moduli al centro Italia e Francesco Toscano dal suo canale web Visione tv a indirizzare i simpatizzanti, militanti e tesserati per raggiungere le sottoscrizioni necessarie non avendo l’esenzione dalle firme. Mission… possible».