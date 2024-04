«Preferiamo puntare solo su di noi per cambiare la città, agli altri lasciamo gli squallidi teatrini»

Andrea Montesanto candidato sindaco: l'intervista

TERMOLI. Costruire Democrazia bissa anche a Termoli l'esperienza elettorale maturata a Campobasso, anche se la candidatura civica di Andrea Montesanto a sindaco ha una storia differente da quella di Pino Ruta nel capoluogo, come spiega anche Massimo Romano.





Dinamiche illustrate nella conferenza stampa in cui la formazione coniata da Massimo Romano ha ufficializzato la sfida in vista delle amministrative di giugno. Montesanto ci crede, dopo aver trascorso mesi a dialogare con un ex campo largo ormai impazzito, si può dire, che registra una proliferazione di nomi.





Non una candidatura di bandiera, ma un programma amministrativo puntuale e dettagliato, quello che è stato condiviso con decine di sostenitori e i candidati, che assieme all'imprenditore termolese daranno vita a questa avventura sulla costa.

Montesanto ha articolato un programma in 5 parti: salute, qualità urbana, sviluppo sostenibile, sviluppo economico e turistico, partecipazione.

Massimo Romano, dal suo punto di vista, ha ancora una volta "picconato" i limiti e le contraddizioni sia del centrosinistra, che della compagine di Governo, allargando anche lo sguardo alle ultime vicende di carattere sanitario e del Bilancio regionale.





Critica feroce quella ai mancati alleati, con Romano che parla di squallidi teatrini a cui si è assistito negli ultimi mesi, che hanno dato il là a questa missione civica.