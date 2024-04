Bovio: «Cinque anni molto significativi, il mio non è un addio, ma un arrivederci»

TERMOLI. Cinque anni di opposizione trascorsi sui banchi del Consiglio comunale, prima nel Movimento 5 Stelle, quindi nell'ultima fase, quella orfana del riferimento Nick Di Michele, con Termoli 2024.

Antonio Bovio si appresta a chiudere la sua esperienza di amministratore di minoranza e si è accomiatato con un messaggio social: «Finita la mia esperienza da portavoce, finisce la mia esperienza in politica? Assolutamente no.

Continuerò ad impegnarmi come ho sempre fatto. Oggi rispetto a cinque anni fa, conosco la macchina amministrativa comunale, conosco molti dirigenti, impiegati e ho instaurato buoni rapporti con molti miei colleghi consiglieri di maggioranza e di opposizione. Per il bene dei miei concittadini e del mio territorio saprò, nel caso, a chi rivolgermi e da chi farmi sentire.

La politica la si può fare anche lontano dai riflettori. Questi cinque anni sono passati davvero in fretta ma non sono stati certo facili. Rappresentare la città dove si è nati è molto dispendioso e faticoso. La responsabilità di cui si è investiti è enorme, le richieste a volte troppo lontane dalla capacità di essere soddisfatte. Grazie a chi si è speso per me senza mai chiedere nulla, senza mai aspettarsi nulla.

Grazie ai tanti che ho incontrato per strada in questi anni, grazie agli organi di stampa per l’attenzione a me dedicata in tutto questo tempo, grazie ai tanti consiglieri comunali che hanno diviso con me quei banchi, tutti hanno contribuito a far crescere la mia esperienza di vita, di politica. Con alcuni sono stato certamente insopportabile, violento verbalmente, duro, ma ho sempre messo passione in tutto ciò che ho fatto e questo ha tirato fuori la parte peggiore di me. A qualcuno chiedo scusa, non a tutti. In questi giorni ricevo molti attestati di stima che rendono questo passo di lato più facile, vi ringrazio di cuore. Il mio non è un addio ma un arrivederci. Con affetto, Antonio Bovio».