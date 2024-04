«Non mi ricandido, ma proseguo l'impegno in Fdi», Di Brino racconta i suoi 29 anni nelle istituzioni

La conferenza stampa di Antonio Di Brino e Costanzo Della Porta

TERMOLI. Ventinove anni di carriera politico-istituzionale racchiusa in 25 minuti, l'excursus che Antonio Di Brino, dal 1995 al 2024 ha compiuto, come consigliere comunale, assessore, sindaco e consigliere regionale.

Undici volte eletto su 12 candidature (unica mancata elezione nel 2006, secondo dei non eletti in Forza Italia alla Regione Molise), sindaco dal 2010 al 2014, presente in municipio ininterrottamente dall'amministrazione Di Sapia a quella Roberti-Ferrazzano, tanto che chi scrive coniò il termine bi-capogruppo, quando lo era sia alla Regione che in Comune, sempre in Forza Italia, partito che lasciò dopo la fine traumatica della sua esperienza da primo cittadino.





Oggi, nella sede professionale del figlio Salvatore, una conferenza stampa di commiato dagli incarichi elettivi e dalle candidature, accanto al senatore Costanzo Della Porta, ma non da quella politica e già immaginiamo un suo più profondo e intenso impegno proprio in Fratelli d'Italia, di cui oltre a essere capogruppo uscente, è anche componente del coordinamento regionale.





Di Brino ha raccontato la sua biografia, i passaggi chiave, i momenti esaltanti e quelli di sofferenza, le scelte e la decisione di non ricandidarsi.

“Saluto tutti coloro che mi hanno votato e sostenuto, e ringrazio la mia famiglia per la pazienza che ha avuto in quasi 30 anni di carriera politica, indimenticabili e ricchi di soddisfazioni. Resterò sempre a disposizione della mia città”.

Tra i provvedimenti significativi: come Consigliere regionale

- L’istituzione del servizio sanitario professionale

- Prima istanza sull’istituzione del Registro dei Tumori regionale, che, ad oggi, non ancora si realizza.

Come Sindaco di Termoli

- Riqualificazione del mercato rionale di Via Cina, che oggi è il MACTE

- Riqualificazione del poli velico-remiero

- Risanamento del bilancio del Comune di Termoli, dagli 8 milioni di debiti fuori bilancio dell’Amministrazione precedente, grazie all’accordo con Edison (piattaforme petrolifere).

Antonio Di Brino, ha assicurato comunque di restare sempre a disposizione dei cittadini termolesi per rappresentare le loro esigenze alla nuova amministrazione, alla quale augura un lungo e proficuo lavoro.