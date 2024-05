"Una città che cambia con Termoli Libera", Daniela Decaro candidata sindaca

L'intervista a Daniela Decaro, candidata sindaca di Termoli Libera

TERMOLI. Secondo incontro pubblico per la lista civica “Termoli Libera”, che ha ufficialmente candidato a sindaco la vicepresidente del Consiglio comunale uscente, l’avvocato Daniela Decaro.

Una battaglia contro il vecchio schema dei blocchi contrapposti, il finto bipolarismo, lei che proviene dall’esperienza maturata nel Movimento 5 Stelle, accanto a Nick Di Michele.

Stavolta, accantonata la divisa pentastellata da quasi un anno, si batte in prima persona assieme a una squadra fatta da giovani, adulti e anche persone più “esperte” anagraficamente, per rappresentare tutti i settori della società termolese.

La presentazione ufficiale della lista è avvenuta nella sede di via Mario Milano, a tinte giallorosse che colorano un Castello Svevo liberato dalle catene, questo l’auspicio, “per una città che cambia, dinamica, inclusiva, verde”.





Candidatura che nasce dopo diverse interlocuzioni, prima del tavolo promosso da Alternativa civica, quindi nel possibile tandem con la Rete della Sinistra, poi è maturata la decisione di correre da soli, ma con un programma di impegni precisi e non di sole parole.

«Lo scadimento della politica in Italia si riflette anche nella perdita di significato concreto di parole importanti e addirittura sacre, come democrazia, giustizia sociale, comunità, onestà, limpidezza. Le parole sono importanti, perché veicolano idee, aspirazioni, volontà, che perdono di senso se si svuotano le parole che le esprimono. È diventato fin troppo facile scrivere programmi fitti di affermazioni generali e generiche, che possono significare tutto e nulla e non sono affatto impegnative per i politici, o meglio politicanti, che ne fanno largo uso. Per questa ragione il nostro programma non si limita agli enunciati generali, ma propone iniziative e provvedimenti precisi, che perseguiremo e non tradiremo, qualunque sia l’esito elettorale».

La Decaro non si è dilungata molto nel suo intervento, preferendo lasciare spazio a ciascuno dei candidati, mossa che ha coinvolto tutti con ritmo a esplicitare la ragione della propria discesa in campo e con favore accogliamo l’impegno di diversi giovani.

