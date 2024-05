Svolta nel centrosinistra, il Pd indica Manuela Vigilante candidata a sindaca

TERMOLI. Il suo nome era stato già ipotizzato in uno dei tanti confronti avuti in casa dem, il Pd indica il consigliere comunale uscente Manuela Vigilante come candidata a sindaca di Termoli e questa ipotesi pare aver trovato il giusto percorso per soddisfare anche i vertici nazionali, che si erano messi di traverso rispetto alla designazione di Joe Mileti.

Questo è emerso nel corso di un confronto avvenuto nella serata di ieri e dovrebbe avere, condizionale d’obbligo fino a che non sarà reso ufficiale, anche il via libera del Movimento 5 Stelle, che nelle scorse settimane rispetto a persone appartenenti alla precedente amministrazione di centrosinistra avevano imposto un diniego, ma gli scenari cambiano e le liste con relative candidature andranno consegnate entro massimo una settimana, col termine ultimo di venerdì prossimo 10 maggio.

Così, si chiuderebbe la partita anche nell’ultimo segmento del proscenio politico locale, allo stato, salvo sorprese dell’ultim’ora, data per buona la candidatura della Vigilante, quest’ultima si confronterebbe con Nico Balice, Daniela Decaro, Marcella Stumpo e Andrea Montesanto, oltre che con lo stesso Joe Mileti, di cui era stata tra le maggiori sostenitrici. Davvero difficile immaginare che “Voglia di Termoli” possa tirarsi indietro, a questo punto.