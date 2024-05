«Il Movimento 5 Stelle ha scelto di sostenere Manuela Vigilante candidata sindaca a Termoli»

TERMOLI. Era l'ostacolo più importante, quello del Movimento 5 Stelle, nel percorso di designazione di un candidato sindaco battente bandiera Pd e così, dopo le notizie che si sono avvicendate nel corso della tarda serata di ieri, arriva l'endorsement ufficiale:

«Il Movimento 5 Stelle ha deciso di sostenere l'avvocato Manuela Vigilante come candidato sindaco per le prossime elezioni amministrative di Termoli. La nostra è una candidatura nel campo progressista che conferma la volontà del Movimento di rimanere protagonista in un orizzonte politico chiaro e alternativo al blocco di potere di centrodestra».