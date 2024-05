Marcella Stumpo in piazza con la Rete della Sinistra per le firme a sostegno della candidatura

TERMOLI. Termoli Bene Comune-Rete della Sinistra domani, sabato 4 maggio, dalle ore 18 alle 20, scende in Piazza Monumento, allestendo un banchetto dove sarà possibile firmare per la presentazione della lista che propone la candidatura di Marcella Stumpo a sindaca di Termoli.

«Invitiamo i cittadini a partecipare alla raccolta firme, per consentire al gruppo politico che ha assicurato in questi cinque anni un costante e ininterrotto impegno in difesa dei beni comuni e dell’interesse pubblico di continuare ad operare per la costruzione di una comunità solidale, aperta e plurale, pronta ad affrontare le difficili sfide dell’emergenza climatica, del diritto alla salute e della multiculturalità. Vi aspettiamo in piazza domani!»