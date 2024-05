Il Pd convoca il circolo, "obiettivo lista" per le amministrative

TERMOLI. Se il Movimento 5 Stelle ha inviato attraverso il suo coordinatore regionale, Antonio Federico, l'endorsement alla candidatura a sindaco di Manuela Vigilante per la coalizione progressista, il circolo Pd, di cui la consigliera comunale di opposizione è espressione, convoca per stasera, alle 18, il circolo, al Café de Paris, divenuto nel corso dei mesi snodo della politica di centrosinistra e del cosiddetto campo largo.

Tavoli infiniti, a cui si è assistito, che hanno maturato plurime candidature, ma ora Pd e M5S sono decisi a vendere cara la pelle nelle urne, dopo la balcanizzazione dello schieramento che voleva unire civici e partiti. Sarà l'occasione per presentare la candidatura e raccogliere, immaginiamo, le disponibilità a candidarsi in lista, poiché i tempi sono strettissimi, tra una settimana scadranno i termini per la presentazione.