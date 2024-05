Domenica 5 maggio a Guglionesi: «Festeggiamo il Natale dei Comunisti»

GUGLIONESI. Siamo a maggio, il 5 maggio, ma c'è chi stasera festeggia il Natale dei Comunisti. E chi poteva essere, se non Pasquale Sisto? Iniziativa del segretario regionale di Rifondazione.

«A Guglionesi a “Lungomare” è apparso questo manifesto: oggi, domenica 5 maggio 2024, si festeggia in piazzetta Santa Chiara a partire dalle ore 20, il Natale dei Comunisti.

L’unico Natale certo. Per l’altro Natale non c’è una data sicura. Non tutte le chiese sono concorde con il 25 di dicembre. Chi dice che non era inverno, chi dice il 6 gennaio per cui l’unico Natale che esiste il Natale dei Comunisti il 5 maggio».

Menù del Natale comunista:

tortellini in brodo originale russo,

bollito russo con insalata russa,

bagnato con rosso Stalin,

dessert,

torta comunista,

Vodka originale russa.