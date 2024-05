Parte la campagna elettorale di Patriciello

CAMPOBASSO. Dopo la convention di Larino dello scorso 27 aprile, l'europarlamentare Aldo Patriciello presenta ufficialmente la sua campagna elettorale, con la Lega, mercoledì mattina, dalle 10 al Centrum Palace di Campobasso.

Interverrà l'assessore regionale Michele Marone, nella veste di coordinatore regionale Lega per Salvini Premier in Molise, oltre allo stesso Patriciello, candidato per la circoscrizione Italia meridionale Lega per Salvini Premier.

Alle 10.30 question time con la stampa.