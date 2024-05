Mileti va dritto e non si cura degli altri, «Stiano tutti tranquilli, non mi ritirerò mai»

TERMOLI. Già respinti al mittente indiscrezioni sulle voci di ritiro dalla competizione elettorale, all'indomani della designazione del candidato sindaco dell'asse progressista Pd-M5S, l'avvocato Joe Mileti spazza via anche le ultime voci che si sono diffuse stamani, sulla presunta richiesta di farsi da parte, fatta circolare negli ambienti di centrosinistra.

Siamo andati direttamente alla fonte, alla sede della coalizione civica giallorossa "Voglia di Termoli", dove Mileti era in compagnia di Peppino De Lena, kingmaker della lista "Democrazia è Solidarietà", una delle tre che lo supportano alla candidatura a sindaco, alle prese proprio col materiale di presentazione delle liste. Nello stile diretto che caratterizza entrambi, gli abbiamo chiesto a bruciapelo la fondatezza delle voci e lui, «Per quanto riguarda le voci che il Pd stia cercando di farmi aggregare a loro rinunciando alla mia candidatura a sindaco sono totalmente infondate, e ci mancherebbe altro, io sono sempre stato indipendente con le mie liste civiche e sono loro che volevano aggregarsi a me e mai potrebbe accadere il contrario, la loro “politica” non mi appartiene».