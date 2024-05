Saburro revocato da vicesindaco e assessore, «Ne prendo atto, in campo con Norante»

CAMPOMARINO. Dando ufficialità a un rapporto ormai eroso da tempo, il vice sindaco e assessore Antonio Saburro, a poche settimane dal voto, è stato revocato nelle funzioni e nelle deleghe dal sindaco Piero Donato Silvestri, a Campomarino.

«La composizione della Giunta comunale rientra tra le prerogative riconosciute al sindaco dalla normativa in vigore ed è il prodotto di valutazioni di carattere fiduciario verso le persone degli assessori nonché di una generale condivisione del programma di mandato; con riferimento all’assessore nonché vicesindaco Antonio Saburro è venuto meno il rapporto di fiducia preesistente, che deve necessariamente sussistere nello svolgimento degli incarichi così conferiti con la conseguenziale irrimediabile compromissione di un agire amministrativo comune; pertanto, si è ritenuto di dover procedere alla revoca delle nomine di assessore e di vicesindaco conferiti al signor Antonio Saburro, rispettivamente con i decreti sindacali n.17 del 10/06/2019 e n.26 del 13/05/2022».

Il diretto interessato ha così commentato questa evoluzione:

«In data di ieri, il sindaco Silvestri, ha deciso di interrompere con proprio decreto il rapporto fiduciario da assessore prima ed in seguito da vice sindaco conferitomi all’inizio dei questo mandato elettorale.

Non entro nel merito di questa sua scelta, in quanto sua prerogativa ma ne prendo serenamente atto.

Voglio cogliere l’occasione per ringraziare, tutti i colleghi di giunta, che in questi anni hanno condiviso con me il lavoro programmatico e spero abbiano potuto apprezzare la serietà, la rettitudine e l'impegno profuso con passione e senza risparmio di energie.

Sono stati anni particolarmente complessi, sia per l’emergenza pandemica durata più di 2 anni e sia per diverse problematiche quotidiane di diversa natura che investono l’attività amministrativa.

Mi preme ringraziare inoltre, i responsabili di servizi dell’Ente i dipendenti tutti, le ditte che hanno offerto servizi all’ente, dalle quali ho sempre ricevuto ascolto e rispetto.

Non posso non menzionare nei ringraziamenti le associazioni ambientali Aisa e Ambiente Basso Molise per tutto il lavoro svolto a servizio del nostro Paese, con serietà e passione, cosi come mi preme ringraziare anche tutte le altre associazioni di volontariato operanti sul nostro territorio, City Angels in particolar modo.

Nel contempo voglio rassicurare chi mi ha sempre sostenuto e chi ha avuto modo di conoscermi e apprezzare, che il mio impegno a servizio della nostra comunità continuerà fino alla fine del mandato con la stessa serietà dimostrata in questi anni con il ruolo di consigliere comunale.

Spinto da tantissimi amici, dal partito Fdi al quale mi onoro di appartenere, scenderò in campo per la prossima consultazione elettorale dell’8 e 9 giugno nella lista "crescere insieme" che vede come candidato sindaco il dottor Enzo Norante, persona nella quale riconosco le capacità amministrative per poter portare avanti il programma avviato nel 2019 e che oggi sta vedendo i propri frutti come ad esempio la riqualificazione urbanistica di Piazza Falcone al Lido di Campomarino e la Riqualificazione della zona di interesse naturalistico Bosco Fantine, dove il sottoscritto in qualità di assessore all’Ambiente (per i primi 3 anni di mandato) e assessore all’Urbanistica ha sempre portato avanti con determinazione e senza dispendio di soldi pubblici ma solo con dispendio di energie personali.

Mi preme ringraziare chi ha creduto sempre in me e chi continuerà a farlo con il proprio sostegno. La mia forza? La vostra costante fiducia. Un abbraccio».