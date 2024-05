Rush finale per liste e candidature: Termoli eleggerà direttamente il sindaco per l'ottava volta

TERMOLI. Inizia il rush finale in vista della presentazione delle liste che scadrà domani a mezzogiorno, un mezzogiorno di fuoco, quello che si attende in via Sannitica, quando candidati sindaci, coalizioni e liste dovranno perfezionare nei tempi utili gli atti propedeutici alla presenza alle urne nel turno elettorale dell'8 e 9 giugno.

Sei i primi cittadini in pectore, con Nico Balice (centrodestra), Manuela Vigilante (centrosinistra), Joe Mileti (coalizione Voglia di Termoli), Marcella Stumpo (Rete della Sinistra-Termoli Bene Comune), Andrea Montesanto (Costruire Democrazia) e Daniela Decaro (Termoli Libera).

Ultime ore prima di mettere il sigillo sulla delicata documentazione, corredata dalle sottoscrizioni, che saranno al vaglio della sottocommissione circondariale, deputata a controllare ogni virgola dei moduli ricevuti. Se tutto filerà liscio, domenica potremo assistere anche al sorteggio, che decreterà l'ordine dei simboli sulla scheda elettorale.

Sarà l'ottava volta da quando è stata introdotta l'elezione diretta del sindaco che la comunità locale è chiamata a scegliere la propria guida e nessuno è mai stato rieletto per due volte di fila a Termoli, per vicissitudini varie.

Nel 1995 vinse il dottor Lino Di Sapia, a capo del centrosinistra; esperienza che durò un paio di anni. Nel dicembre 1997 venne eletto sindaco Alberto Montano (centrodestra), coalizione che si confermò anche nel maggio 2002 con Remo Di Giandomenico (eletto deputato un anno prima).

Nel giugno 2006 toccò ai progressisti di Vincenzo Greco, che rimase sino al dicembre 2009. Antonio Di Brino, col centrodestra, fu eletto ad aprile 2010, anche per lui 4 anni di mandato. Il 2014 arrise di nuovo al centrosinistra con Angelo Sbrocca e, infine, nel 2019 fu la volta di Francesco Roberti, in questa perfetta alternanza delle parti.