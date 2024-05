Termoli Libera scende sul territorio, il gazebo nel quartiere di San Pietro

TERMOLI. «Le azioni di ciascuno hanno delle conseguenze anche per gli altri e contribuiscono a creare il contesto dove tutti vivono. I “tiepidi” che non prendono una posizione o che per assecondare parenti o amici votano Tizio o Caio o si candidano senza approfondire o riflettere sulle conseguenze della loro scelta, diventano complici del sistema. Lamentarsi dopo non serve se quando si poteva fare qualcosa non si è fatto niente».

Questo il messaggio social lanciato dalla candidata sindaca di Termoli Libera, Daniela Decaro, vicepresidente uscente del Consiglio comunale.

Parole seguite alla prima iniziativa pubblica itinerante, fuori dalla propria sede, terza da quando è stata varata la nuova formazione civica, dopo il debutto al Café de Paris e la presentazione dello scorso 2 maggio. Nella serata di mercoledì scorso gazebo allestito al quartiere di San Pietro, in via Volturno, angolo via Tevere.

