Elezioni europee, in arrivo nel Molise la delegazione Fdi con Arianna Meloni

ISERNIA. Per "L'Italia cambia l'Europa", lo slogan con cui Fratelli d'Italia si propone agli elettori, in vista delle prossime Elezioni Europee, lunedì 13 maggio, alle 18 presso la Terrazza del Bar Centrale di Isernia, sarà presente Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica e del tesseramento del partito.

Con lei saranno presenti, ad Isernia, anche l'onorevole Francesco Filini, componente della Commissione di Vigilanza servizi Radiotelevisivi e Responsabile del Programma di Fratelli d'Italia, e l'On. Paolo Trancassini, Deputato Questore della Camera dei Deputati e Coordinatore Regionale di Fdi del Lazio.

"Si tratta di un incontro con i tesserati, gli elettori e i simpatizzanti di Fratelli d'Italia - annunciano l'Onorevole Elisabetta Lancellotta e il Presidente Provinciale di Isernia Desio Notardonato - Con la candidatura in tutte le circoscrizioni del Presidente Giorgia Meloni, alla quale daremo tutto il nostro supporto, l'evento isernino sarà un momento importante per tutto il partito, per confrontarsi sui temi più urgenti del Paese e del nostro territorio regionale. Accogliamo con entusiasmo la visita di Arianna Meloni, che sarà a Isernia per incontrare i cittadini. Si è sempre occupata del nostro territorio e, ora, i nostri tesserati e simpatizzanti avranno la grande occasione per conoscerla. Sarà un momento di condivisione e confronto aperto a tutti coloro che amano la politica tra la gente".