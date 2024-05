Formalizzata la candidatura a sindaca di Marcella Stumpo con la Rete della Sinistra

TERMOLI. Al traguardo della presentazione la lista "Rete della Sinistra-Termoli Bene Comune", che candida Marcella Stumpo a sindaca per la seconda volta consecutiva. Nella serata di ieri la delegazione si è recata in municipio per l'adempimento formale, con simbolo, lista collegamento e sottoscrizioni. Ecco i candidati:

Anna Fusco

Marcello Cannarsa

Sara Lerza

Roberta Campitelli

Lussiana Difino

Andrea Barone

Mauro Ponsanesi

Marcello Agapiti

Alessandro Santone

Ermanno Ferrante

Lucia Lidia Longari

Nicolino Bagnoli

Gianpaolo Messina

Tiziana Pellegrino

Leda Di Santo

Antonio Manocchio detto Antonello

Maria Grazia Ciccarella

Pasquale Benevento

Maira Pece

Monia Sacchetti

William Trivelli

Guido Cannarsa

Ana Carolina Vargas Garcia

Micaela Teresa De Sanctis