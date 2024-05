Mezzogiorno di fuoco: centrosinistra e centrodestra attesi al "varco"

TERMOLI. Quasi a metà dell'opera, già ieri, la corsa alla presentazione delle candidature a sindaco di Termoli e delle liste a sostegno degli aspiranti primi cittadini.

Nel riepilogo, oltre alle tre formazioni singole di Andrea Montesanto (Costruire Democrazia), Daniela Decaro (Termoli Libera) e Marcella Stumpo (Rete della Sinistra-Termoli Bene Comune), in rigoroso ordine di apparizione, al traguardo come abbiamo riferito anche Fratelli d'Italia (per Nico Balice, nel centrodestra) e due delle tre liste di Joe Mileti (Voglia di Termoli e I Giovani per Termoli) a cui si aggiungerà Democrazia è Solidarietà.

Quindi, presentate 6 delle 14 liste che dovrebbero essere presenti sulla scheda elettorale, poiché mancano all'appello nel centrodestra Forza Italia, Noi Moderati-Balice sindaco, Popolari per l'Italia, Diritti e Libertà e Lega; nel centrosinistra saranno due le "squadre" a supporto di Manuela Vigilante, con Pd e Movimento 5 Stelle, ieri sera abbiamo intercettato proprio i riferimenti locali dei due partiti, con Oscar Scurti, Antonio Giuditta e Andrea Colangelo, alle prese con gli ultimi adempimenti.