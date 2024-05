«Lista dinamica e fresca», Marone lancia la sfida della Lega sulle amministrative

TERMOLI. Michele Marone, Commissario regionale e Alberto Tramontano Commissario provinciale della Lega annunciano la presentazione della Lista per il rinnovo del Consiglio comunale di Termoli.

Una lista dinamica e fresca che coniuga esperienza e rinnovamento: professionisti, operai, impiegati e commercianti hanno desiderato mettersi in gioco per dare alla città di Termoli una disponibilità qualificata e appassionata.

Un altro dato significativo e caratterizzante della lista della Lega è la presenza di ben 11 donne su 24 candidati!

Tale presenza consentirà di sostenere con maggiore forza e determinazione i temi dell’inclusione e della solidarietà.

La lista della Lega, insieme al candidato Sindaco Nico Balice, contribuirà a dare alla comunità Termolese idee, progetti e soluzioni in tutti gli ambiti dell’amministrazione: Politiche sociali e giovanili, Disabilità, Urbanistica, Lavori pubblici, Istruzione ed Edilizia scolastica, Ambiente, Mobilità, Sicurezza, Cultura, Turismo e Sport.

Sarà tanto il lavoro da fare e i candidati della Lega sono qualificati e pronti!

Una visione concreta sarà il presupposto fondante per completare la programmazione dell’Amministrazione uscente, nonché per il futuro della Città di Termoli e la Lega sarà decisiva, con umiltà e competenza.

Marone e Tramontano ringraziano tutti i candidati e le candidate della lista della Lega per la passione e il senso civico che hanno dimostrato nell’accettare di mettersi in gioco per i cittadini Termoli.

Michele Marone, Commissario della Lega Molise

Alberto Tramontano, Commissario provinciale di Campobasso della Lega.