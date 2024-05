Via vai frenetico in municipio, controlli e auspici: verso il sorteggio delle liste

TERMOLI. Mattinata concitata e frenetica quella terminata ben oltre l’ora di pranzo, al comune di Termoli. La fase di presentazione delle candidature a sindaco nella stanza del segretario generale Fabio Del Grande ha tempi lunghi, occorre controllare in modo minuzioso tutta la modulistica, i simboli, le sottoscrizioni, le candidature.

C’è chi ha per questo approfittato del venerdì, per non rischiare in pecche all’ultimo minuto.

Le ultime liste a presentarsi in comune sono state quelle legate alla candidatura di Manuela Vigilante, Pd e Movimento 5 Stelle, oltre le 11.30; prima c’è stata l’infilata delle cinque liste del centrodestra, eccetto Fdi, che aveva anticipato a ieri sera.

Momenti delicati e pieni di tensione formale, ma nella sostanza un clima meno aspro del passato.

Poi, la documentazione passa al vaglio della sottocommissione, che decreta l’ammissione, fase altrettanto decisiva per le sorti delle candidature, propedeutica alla cerimonia di sorteggio, che decidendo l’ordine di apparizione sulla scheda elettorale, di fatto, avvia la campagna elettorale.

In municipio amministrazione uscente e candidati si mescolano, è sempre stato così e vedremo quali saranno le sliding doors che emergeranno dalle urne, poiché nella storia recente, sei candidati sindaci non ne ricordiamo, al massimo ve ne sono stati 5.

Sei candidati con 309 aspiranti consiglieri comunali disseminati in 14 liste, per 24 posti (oltre al primo cittadino).