Nessuna esclusione e sorteggio in scioltezza: l'ordine delle liste estratte in municipio

L'intervista alla presidente della sottocommissione, la dottoressa Patrizia Perrino

TERMOLI. Oltre al numero dei candidati sindaci di Termoli, estratto anche l'ordine di presentazione delle liste che compongono le coalizioni o sono a supporto singolo dell'aspiranti primo cittadino.

L'ordine viene poi ricondotto nel riquadro presente sulla scheda elettorale assegnato al candidato sindaco.

1: Voglia di Termoli

2: Rete della Sinistra

3: Movimento 5 Stelle

4: Termoli Libera

5: Popolari per l'Italia

6: Forza Italia

7: Costruire Democrazia

8: Fratelli d'Italia

9: Diritti e Libertà

10: Lega

11: Democrazia è Solidarietà

12: Giovani per Termoli

13: Termoli Insieme

14: Pd

La scheda elettorale, presumibilmente, vedrà in testa a sinistra la Decaro col simbolo di Termoli Libera, sotto Balice con le sei liste, in base all'ordine progressivo estratto oggi: Popolari, Fi, Fdi, Diritti e Libertà, Lega e Termoli Insieme; quindi a destra in cima Stumpo con Rds, sotto la Vigilante con M5S e Pd.





A chiudere la seconda metà a destra Montesanto con Costruire Democrazia e Mileti con Voglia di Termoli, Democrazia è Solidarietà e Giovani per Termoli.

Estratti anche i sindaci dei 4 comuni compresi nella sottocommissione, ossia Campomarino: 1 Di Labbio, 2 Di Carlo, 3 Norante; Mafalda: 1 Barattucci, 2 Riccioni, 3 Montano; Montecilfone: 1 Giorgio Manes, 1 Enrico Manes; infine, Tavenna: 1 Lamelza, 2 Cirulli. Petacciato con una sola lista non ha necessitato dell'estrazione.

Una cerimonia sobria e formale, con la presidente Patrizia Perrino, funzionaria prefettizia, che ha guidato la squadra della sottocommissione, composta da Antonietta Iacoviello e Antonia Migliozzi, con la collaborazione della segretaria Annalisa Petrucci e della vicesegretaria Alessandra Pomponio.

In aula consiliare presenti candidati e delegati per Termoli, solo delegati per gli altri comuni (assenti da Tavenna).

Nessuna lista o nessun candidato escluso, unici aspetti da sistemare sono state le dimensioni dei simboli.

