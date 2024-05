Presentazione della Rete della Sinistra

TERMOLI. Mercoledì 15 maggio, alle ore 18.30, in occasione delle prossime elezioni amministrative di Termoli, il gruppo politico Termoli Bene Comune-Rete della Sinistra presenterà la candidata sindaca Marcella Stumpo, i propri candidati consiglieri in lista e il proprio programma elettorale. La presentazione si terrà presso la sede elettorale, sita in via Gabriele. Pepe n. 6 a Termoli.