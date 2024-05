Sorteggi di liste e candidati sindaci negli altri comuni del Basso Molise

LARINO. La sottocommissione prefettizia insediatasi a Palazzo Ducale ha terminato ieri mattina le operazioni relative al sorteggio dei candidati sindaci e delle liste per le elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno.

A Larino facevano capo le amministrazioni di Acquaviva Collecroce, Palata, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano e Sant’Elia a Pianisi. Mentre per il comune di Colletorto, come tutti sanno, è stata presentata una sola lista da parte dell’attuale sindaco Cosimo Mele.

Nel centro di origini croate la lista numero 1 è ‘Uniti per Acquaviva Collecroce’, quella del sindaco uscente Francesco Trolio. La lista numero 2 è ‘Acquaviva nel Cuore’ con candidata sindaco Dina Miletti.

A Palata la lista numero 1 è quella di ‘Siamo Palata’ con candidata sindaco l’uscente Maria Di Lena. La lista numero 2 è quella denominata ‘Obiettivo Comune’ con candidato sindaco Angelo Del Gesso.

A San Giuliano di Puglia la lista numero 1 è quella del candidato sindaco Antonello Nardelli ‘IL PAESE CHE CHE VORREI’. La lista numero 2 è quella di Amedeo Demetrio Di Cera ‘PROGETTO COMUNE’.

A San Martino in Pensilis la numero 1 è la lista con Massimo Caravatta candidato sindaco e denominata ‘SAN MARTINO CORAGGIOSA’. La numero 2 è la lista ‘SAN MARTINO LIBERA del candidato sindaco Giovanni Di Matteo. La numero 3 è la lista ‘UNIONE PER SAN MARTINO’ con Leo Tanga candidato sindaco.

A Santa Croce di Magliano la lista numero 1 è quella ‘PER SANTA CROCE ANGELO FLORIO SINDACO’ con Angelo Florio candidato primo cittadino. La numero 2 è la lista ‘SANTA CROCE CIVICA-POPOLARE & PROGRESSISTA’ – con Enzo Rosati candidato sindaco.

La numero 3 è la lista ‘PER IL BENE COMUNE’ con Teresa Cappiello candidata sindaco. La numero 4 è la lista ‘PER SANTA CROCE DI MAGLIANO’ con l’uscente sindaco Alberto Florio.

La numero 5 è, infine la lista ‘CAMBIARE PER SANTA CROCE’, con Angelo Mascia candidato sindaco.

A Sant’Elia a Pianisi la lista numero 1 è stata attribuita al candidato sindaco Giovanni Lariccia e la numero 2 al candidato sindaco, l’uscente Biagio Faiella.