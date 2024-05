«Nessuno è un'isola», Montesanto: più attenzione ai temi della salute mentale

TERMOLI. Il candidato sindaco di Costruire Democrazia, Andrea Montesanto, sottolinea l'importanza dell'incontro di ieri sera, all'ex cinema Sant'Antonio: "Nessuno è un'isola", Progettare il sistema Territoriale per la salute mentale".

«Un ringraziamento particolare va a tutti gli organizzatori dell'evento, al quale ho avuto il piacere di partecipare e intervenire. Un ringraziamento speciale al Csm di Termoli, alle numerose cooperative, associazioni e, in particolare, al dottor Angelo Malinconico per il suo contributo e il suo impegno negli anni. La salute mentale in Molise è un tema di grande rilevanza, soprattutto in seguito alla pandemia di Covid-19, che ha visto un incremento delle patologie psichiatriche, Senza dimenticare le patologie legate alle nuove problematiche derivanti dall'utilizzo dei social network e altre piattaforme online. I Centri di Salute Mentale (Csm), e in particolare le Cooperative, hanno svolto un lavoro encomiabile, gestendo 13 strutture residenziali che offrono circa 130 posti letto per utenti psichiatrici, nonostante le problematiche riscontrate negli anni, e talvolta dimenticate.

Un ulteriore contributo è stato dato anche dal Centro Diurno, situato presso il San Timoteo e gestito da un raggruppamento temporaneo di imprese.

Obiettivamente, un passo in avanti è stato fatto grazie a innovazioni nella programmazione, che includono la gestione di nuove patologie come la doppia diagnosi, i disturbi alimentari e l'introduzione di una disciplina sull'autismo, precedentemente assente. Nonostante ciò, la dotazione di posti letto non è ancora aumentata in modo proporzionale al bisogno crescente. È essenziale, quindi, lavorare per incrementare l'assistenza ai malati psichiatrici. A livello regionale ho il piacere di supportare Massimo Romano che da tempo segue queste problematiche, cercando di incidere sul programma operativo e sulla programmazione della rete territoriale, prevedendo un aumento di posti letto senza costi aggiuntivi, tentando di recuperare la mobilità passiva. Questo approccio non solo eviterebbe l'invio dei pazienti fuori regione con tutti i relativi costi per i cittadini e con conseguente onere per il sistema sanitario regionale, ma creerebbe anche nuove opportunità lavorative in Molise, valorizzando le professionalità nel campo della disabilità e della psichiatria, senza gravare ulteriormente sulle casse regionali».