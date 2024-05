Incontri "europei" al Pirata con Sandra Lonardo, lady Mastella

TERMOLI. «Porto il Sannio in Europa», e per cittadini molisano questo motto è assai familiare, perché figli di un popolo così gagliardo, che seppe mettere alle corte anche i romani.

Sandra Lonardo, o Lady Mastella, se vogliamo chiamarla come fa qualcuno, moglie di Clemente, già Ministro e ora sindaco di Benevento, è personalità politica nota, anche se lei rimarca che il marito è più conosciuto di lei e la aiuta, è in lizza alle prossime elezioni europee, nella lista “Stati Uniti d’Europa”, che ha varato con un’aggregazione vasta l’ex premier e leader di Italia Viva Matteo Renzi.

Dice di non essersi mai spostata dal centro, quel centro in cerca di gravità permanente, dall’addio alla Prima repubblica. Oggi pomeriggio è stata a Termoli, allo stabilimento balneare “Il Pirata”, sul lungomare Nord, dove ha incontrato un gruppo di elettori, a cui veicolare il proprio messaggio per affermare idee, propositi e progetti nella candidatura al Parlamento di Bruxelles e Strasburgo.

Sandra Lonardo e Clemente Mastella sono da sempre vicini al Molise e a Termoli in particolare, chissà mai se vedremo la nascita del Molisannio.