Niro "arringa" i 48 candidati di Popolari e Diritti e libertà

Riunione organizzativa di Popolari per l'Italia e Diritti e libertà: intervista a Vincenzo Niro

TERMOLI. Tanti volti nuovi nelle due liste che compongono la galassia “niriana”, quella riferita al sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale, Vincenzo Niro.

Popolari per l’Italia e Diritti e libertà, che lanciano una sfida importante all’interno di una coalizione che ha messo in campo sei liste, ciascuna delle quali con 24 candidati.

Un terzo di questa “armata” è proprio guidato da Vincenzo Niro, la cui ambizione forse nei mesi scorsi era quella di indicare almeno uno dei due candidati sindaci, ma come illustra nell’intervista che ci ha rilasciato, ha prevalso il senso di appartenenza al centrodestra, lasciando spazio a Nico Balice a Termoli e Aldo De Benedittis a Campobasso.

Ben 48 candidati riuniti ieri sera allo Spirito Divino, alla presenza oltreché del kingmaker delle liste, anche del vice sindaco reggente uscente, Vincenzo Ferrazzano, che saluta dopo 34 anni di presenza in municipio (in due periodi distinti) e del candidato sindaco Nico Balice.

Oltre ai candidati di lista, uscenti e non, presenti anche Vincenzo Aufiero (che non si ripresenta) e Stefano Perricone, a cui Niro ha riconosciuto l’opera di tessere le fila sul territorio. Un pensiero anche all’assessore Michela Antignani, anche lei non in lizza, così come… è arrivato il buon viaggio a chi ha scelto scialuppe in altre formazioni, cambiando simbolo sotto cui candidarsi.

L’obiettivo di Niro, che tra assessori e consiglieri ha avuto 8 amministratori nell’ultimo quinquennio, è quello di consolidare la presenza. Da qui l’esigenza di “organizzare” i due gruppi e istruirli sotto ogni aspetto.

Dalle parole di Ferrazzano emerge il magone per l’esperienza che va a concludersi, con la consapevolezza di non poter fermare l’età che avanza, anche se il suo successore indicato dal centrodestra, Balice, ne ha riconosciuto un attivismo inversamente proporzionale all’anagrafe.

Proprio il candidato sindaco ha espresso con entusiasmo la ratio di una sfida che vuole coinvolgere tutti i candidati nel progetto di accelerare sui progetti che mirano a rendere Termoli più attrattiva, non solo limitarsi alla fase elettorale.

