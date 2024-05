Maurizio Gasparri presenta le liste di Forza Italia

CAMPOBASSO-TERMOLI. Forza Italia presenta le liste, che concorreranno, l’8 e il 9 giugno, alle Elezioni Amministrative 2024 a Campobasso e Termoli, a supporto dei candidati sindaci Aldo De Benedittis e Nico Balice. Occasione, questa, anche per presentare la proposta politica del partito azzurro alle Elezioni Europee.

L’appuntamento per la presentazione della lista a Campobasso, alla presenza del candidato sindaco Aldo De Benedittis, è in programma giovedì 16 maggio 2024, alle ore 17, nella sede elettorale di Forza Italia in Corso Vittorio Emanuele.

A Termoli, invece, la presentazione, con la presenza del candidato sindaco Nico Balice, è prevista, sempre giovedì 16 maggio, alle 19,30 nella sede del candidato sindaco in Corso Umberto I.

A entrambi gli eventi interverranno il senatore Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato della Repubblica; il senatore Claudio Lotito, coordinatore regionale di Forza Italia in Molise; il presidente della Giunta regionale del Molise, Francesco Roberti; il coordinatore provinciale di Forza Italia, Orazio Civetta, e i candidati azzurri ai rispettivi Consigli Comunali.