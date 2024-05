Piccoli comuni, Marone (Lega): in arrivo nel Molise oltre 367mila euro per le strade

CAMPOBASSO. Piccoli comuni, Marone (Lega): in arrivo per Molise oltre 367mila euro per interventi salva strade.

“Con l’approvazione della graduatoria degli interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali ammessi al finanziamento con il ‘Fondo interventi stradali nei piccoli comuni’ si compie un importante passo avanti per le infrastrutture dei territori di tutta Italia e del Molise. Previsti, infatti, per la nostra regione 367.200,00 euro che finanzieranno 4 interventi, rispettivamente a Poggio Sannita, Santa Maria del Molise, Sant’Elena Sannita e Portocannone. Ennesima prova di attenzione da parte del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini che ancora una volta, con concretezza, è al lavoro per dare risposte alle esigenze del Paese”.

Lo afferma in una nota il segretario della Lega Molise Michele Marone.