“…Il futuro deve ancora arrivare”: 13 proposte per la città dalla Rete della sinistra

La conferenza stampa della Rete della Sinistra-Termoli Bene Comune

TERMOLI. “…Il futuro deve ancora arrivare”. Con questo slogan, la Rete della Sinistra-Termoli Bene Comune, candida a sindaco per la seconda volta di fila, dopo il 2019, la professoressa Marcella Stumpo.

Se c’è un aggettivo, una prerogativa che si deve riconoscere a questa proposta, è senza dubbio la coerenza.

Ieri sera, nella sede elettorale di via Gabriele Pepe (civico 6), c’è stata la presentazione ufficiale, purtroppo in assenza della candidata sindaca, per motivi di famiglia e le auguriamo il meglio.

Così, la presentazione è stata affidata al triunvirato composto da Roberto Carluccio, Nino Barone e Paolo Marinucci.

Una lista composita, di persone con esperienza e giovani, uniti dal denominatore comune delle idee a cui non si concedono deroghe, tant’è che tra i dogmi messi in evidenza, c’è stata la battaglia campale sul Tunnel.

Un vernissage che ha visto dapprima l’intervento dei tre relatori e quindi spazio ai candidati della lista.

Sala affollata, anche con simpatizzanti e militanti, oltre a chi dovrà portare fieno in cascina, in una battaglia identitaria, che non vuole essere solo di testimonianza, come riferisce il motto, ma declinare una “schedina” di proposte, 13, in ogni ambito della vita collettiva della cittadinanza.

Democrazia partecipata; Beni Comuni; Urbanistica e territorio; Sistema idrico integrato; Lavoro, rilancio occupazionale, commercio e agricoltura; Sviluppo sostenibile ed energia da fonti rinnovabili; Diritto alla salute; Diritto all’abitare; Diritti civili e servizi sociali; Gestione del porto; Politiche giovanili e istruzione; Cultura, turismo e sport.